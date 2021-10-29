Igor Tudor'dan Galatasaray taraftarını kızdıracak itiraf: Hajduk U16 takımını çalıştırırken daha mutluydum

İtalya Serie A'da Hellas Verona'yla çıkış yakalayan Igor Tudor, basın toplantısında ligde aldıkları Juventus galibiyetine değinirken, Galatasaray günlerine ilişkin de çarpıcı bir itirafta bulundu.

Igor Tudor'un açıklamaları şöyle:

"MEDYA HER ŞEYİ UNUTUR VE BİRAZ ABARTIR"

"Juventus'a karşı aldığımız galibiyet basın tarafından biraz abartıldı. Juve, son 10 yılda 9 kez şampiyon olmuş bir takım. Bugünün dünyasında her haber 10 dakika devam eder. Medya her şeyi siyah ya da beyaz olarak görür. Medya her şeyi kolayca unutur ve her şeyi biraz abartır. Ben medyadaki övgülere değil takımıma odaklanmış durumdayım.

"BU MESLEKTE UZUN VADELİ PLANLAR YAPMAK İMKANSIZ"

Verona ile her yıl daha iyiye gitmek istiyorum. Bir teknik direktörün kariyerinde önemli anlar vardır. Bu meslekte uzun vadeli planlar yapmak imkansız. Gün gün devam ediyor. Bir gün bitince sonraki güne odaklanıyorum. 10 yıldır bu işi yapıyorum. Çok erken yaşlarda başladım. Hajduk U16 takımını çalıştırırken de çok mutluydum. Hajduk U16 takımını çalıştırırken, Galatasaray'da olduğumdan daha mutluydum.

"HER MAÇTA İYİ MÜCADELE BEKLİYORUM"

Juventus'tan sadece 3 puan eksiğimiz var ama ben puan durumuna bakmıyorum. Gün gün takımımın gelişimine odaklanmış durumdayım. Oyuncularıma her zaman kazanmaları gerektiğini söylerim. Oyuncular da her maçı kazanmak istiyorum. Her gün iyi performans, her maçta iyi mücadele bekliyorum. Tüm bunların sonucu olarak galibiyetler gelir. Sadece galibiyete, 3 puana da odaklanmam.

"FUTBOL BÖYLE ÇOK DAHA İYİ"

Taraftarlar stadyumlara geri döndüğü için futbolcular mutlu. Benim takımım da taraftarlarımızla iyi bir bağ hissediyorlar. Bu benim için çok önemli. Taraftarlar, futbolcuları motive ediyor ve daha iyisi için zorluyor. Futbol böyle çok daha iyi"

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