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İddia İspanya basınından! Attila Szalai'yi isteyen Sevilla, 80 milyon euro bütçe ayırdı

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Avrupa devlerinin iştahını kabartan Attila Szalai, Sevilla'nın yolunu tutabilir. 22 yaşındaki Portekizli stoperi Jules Kounde'yi 80 milyon euroya satmaya hazırlanan İspanyol ekibi, gözünü Attila Szalai'ye dikti. Szalai'yi yakın takibe alan Sevilla Sportif Direktörü Szalai için kesenin ağzını açmaya hazır. Ali Koç, "Szalai için 20 milyon euronun altını konuşmam bile" demişti. Potansiyelli futbolcuları radarına alan Sevilla, Szalai'den de büyük gelir elde edeceğini düşünüyor.

Estadio Deportivo'da yer alan habere göre; Fransız milli takımın stoperi Jules Kounde'yi 80 milyon euroya satmaya hazırlanan Sevilla, değer kazanacak oyunculara yöneldi. Stoper arayışında Attila Szalai ismi ön plana çıktı.

İddia İspanya basınından! Attila Szalai'yi isteyen Sevilla, 80 milyon euro bütçe ayırdı

KESENİN AĞZI AÇILIR

80 milyon euroluk satış yapacak Sevilla'nın eli bir hayli güçlenecek. Fenerbahçe, Szalai'yi satış rekoruyla gönderebilir. Macar stoper her geçen gün değerine değer katıyor. Ali Koç, "20 milyon eurodan aşağısını konuşmam bile" açıklamasını yapmıştı.

MODERN STOPER

Avrupa'da önemli piyasa yapan Szalai, üçlü savunmaya dönen takımlar için biçilmiş kaftan. Szalai sol stoper ve merkezde rahatlıkla oynayabiliyor. Fenerbahçe'nin Szalai'yi uzun süre elinde tutabilmesi zor gözüküyor.

İddia İspanya basınından! Attila Szalai'yi isteyen Sevilla, 80 milyon euro bütçe ayırdı
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Haber: İddia İspanya basınından! Attila Szalai'yi isteyen Sevilla, 80 milyon euro bütçe ayırdı - Haberler Spor
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