İddia İspanya basınından! Attila Szalai'yi isteyen Sevilla, 80 milyon euro bütçe ayırdı

Estadio Deportivo'da yer alan habere göre; Fransız milli takımın stoperi Jules Kounde'yi 80 milyon euroya satmaya hazırlanan Sevilla, değer kazanacak oyunculara yöneldi. Stoper arayışında Attila Szalai ismi ön plana çıktı.

KESENİN AĞZI AÇILIR

80 milyon euroluk satış yapacak Sevilla'nın eli bir hayli güçlenecek. Fenerbahçe, Szalai'yi satış rekoruyla gönderebilir. Macar stoper her geçen gün değerine değer katıyor. Ali Koç, "20 milyon eurodan aşağısını konuşmam bile" açıklamasını yapmıştı.

MODERN STOPER

Avrupa'da önemli piyasa yapan Szalai, üçlü savunmaya dönen takımlar için biçilmiş kaftan. Szalai sol stoper ve merkezde rahatlıkla oynayabiliyor. Fenerbahçe'nin Szalai'yi uzun süre elinde tutabilmesi zor gözüküyor.

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