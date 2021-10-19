İbrahim Akdağ cezalı duruma düştü

Yukatel Kayserispor'un orta saha futbolcusu İbrahim Akdağ, Alanyaspor karşılaşmasında gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü.

Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşan Yukatel Kayserispor'da İbrahim Akdağ, gördüğü sarı kartla cezalı durumda düştü. Alanyaspor maçının 52. dakikasında sarı kart gören orta saha oyuncusu, dört sarı kart sınırına ulaştığı için cezalı duruma düştü ve bu hafta oynanacak olan Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

İbrahim, bu sezon Adana Demirspor, Kasımpaşa, Galatasaray ve Alanyaspor maçlarında sarı kart gördü.

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

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