SPOR Hobi olarak başladığı güreşte Almanya Şampiyonu oldu

Hobi olarak başladığı güreşte Almanya Şampiyonu oldu

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İskender GÜNGÖR - KÖLN/ DHA -

Almanya'nın Köln Kentinde yaşayan ilk kuşak gurbetçi torunu Zeyneb Türker, futbolun yanında ilgilendiği güreşte de tüm müsabakaları kazanarak Almanya şampiyonu oldu.

ALMAN KULÜBÜ TARİHİNDE İLK KEZ KADINLARDA ALMANYA ŞAMPİYONU OLDU

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (NRV) Eyaleti'nde çiçek toptancılığı yapan Atila Türker'in 13 yaşındaki kızı Zeyneb Türker, hem futbol oynuyor, hem de güreş sporuna devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Almanya'nın Dormagen kentinde yapılan güreş turnuvasında Zeyneb Türker, Almanya şampiyonu olarak kulübüne tarihinin kadınlardaki ilk madalyasını kazandırdı. Aynı müsabakada yarışan Zeyneb'in ablası Emine Türker de (16) Almanya dördüncüsü oldu.

Köln'ün Mülheim semtinde bulunan AC Mülheim am Rhein von 1892 e.V. Kulübü, "125 yıllık tarihimizde bize kadınlarda ilk şampiyonluğu yaşatan Zeyneb Türker'e teşekkür ederiz" mesajı yayınladı.

ZEYNEB TÜRKER: GENÇLERE MUTLAKA HERHANGİ BİR SPORU YAPMALARINI TAVSİYE EDİYORUM

Zeyneb Türker, bu başarısıyla ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) duygularını anlattı.

Başarılı sporcu, şunları söyledi:

"Almanya'nın Köln kentindeki AC Mülheim takımında güreşiyorum. Geçen hafta Almanya şampiyonu oldum. Çok sevinçliyim. Aynı zamanda Bayer Leverkusen U16 takımında da futbol oynuyorum. Gençlere mutlaka herhangi bir sporu yapmalarını tavsiye ediyorum."

Kızının güreş sporuna dört yıl önce başladığını ifade eden baba Atila Türker de, "'Kız çocuğu güreşir mi' diye başlangıçta tepki aldık. Antrenörümüz, Zeyneb'in gelecek vadettiğini gördü. Zeyneb de güreşi istiyordu ve biz de destek verdik. Güreşe başladığından dört sene sonra da Almanya şampiyonu oldu. Aileler çocuklarını spora göndersinler. Bizler özellikle yabancı bir ülkede yaşıyoruz. Burada Türk çocuklarının başarılı olmaları hepimize gurur veriyor. Kulübümüz Köln'deki tek güreş kulübü. Kulübümüz sosyal medyadan 125 sene sonra ilk kez kadınlarda şampiyon olduklarını duyurdu, bu da bizim için çok gurur verici oldu" diye konuştu.

Anne Rakibe Türker de, "Zeyneb'in Almanya şampiyonu olması bizim için gurur verici. Zeyneb'in annesi olmaktan öte bir Türk kızının orada şampiyon olarak isminin söylenmesi bizi gururlandırdı. Bütün anne ve babalar çocuklarını sporun pek çok branşına göndersinler. Benim üç çocuğum da güreş yapıyor. Zeyneb aynı zamanda futbol da oynuyor. Çok şükür Zeyneb Almanya şampiyonu oldu, büyük kızım da Almanya dördüncüsü oldu. Biz spor yönünden her zaman çocuklarımızın arkasındayız."

Almanya 4'üncüsü olan abla Hilal Emine Türker de, "Kardeşimle gurur duyuyorum, bizi çok sevindirdi" ifadelerini kullandı.

Antrenör Yaşar Yavuz da, "Yaklaşık 40 yıldır bu kulüpteyim, uzun süre güreştim ve şimdi antrenörlük yapıyorum. Kızımız Zeyneb çok çabaladı, çok antrenman yaptı ve Almanya şampiyonu olduk. Zeyneb, Alman rakiplerinin hepsini yendi. Şimdiye kadar Zeyneb gibi bu kulüpte kadınlarda hiç şampiyon çıkmadı. İlk kez bir Türk kızı bu kulüpte şampiyon oldu. Türk aileleri çocuklarını kız olsun oğlan olsun güreşe yollasınlar. Alman toplumu içerisinde böyle bir şeyi başarabildik, çok sevinçliyiz" dedi.

AC Mülheim Güreş Kulübü Başkanı Thomas Nettesheim, Zeyneb sayesinde 125 yıllık kulüp tarihinde kadınlarda ilk altın madalyayı kazandıklarını vurgulayarak, "Zeyneb finale kadar bütün maçlarını teknik üstünlükle aldı. Bizim için çok özel bir gün, çok mutluyuz ve çok sevinçliyiz. Ben inanıyorum ki Zeyneb'in Almanya'da ve uluslararası müsabakalardaki başarıları devam edecek" şeklinde konuştu.

Kulüp yönetiminin altın madalya alan Zeyneb'e önümüzdeki günlerde özel bir ödül vereceği öğrenildi.