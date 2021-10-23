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Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası

AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası

Salon: Celal AtikHakemler: Dzianis Tadarashka, Dzmitry Nazaruk (Belarus)AESH Pylea: Kaprinioti (Theodosopoulou), Kerildi 8, Poimenidou, Chrysi Trochidou 3, Eleftheria Aikaterini Trochidou 6, Moschou, Koukmisi 2, Tsigarida 4, Athanasopoulou, Koukmisi, Kostopoulou 3, Ioannidou, Selemidou 1,...

Salon: Celal Atik

Hakemler: Dzianis Tadarashka, Dzmitry Nazaruk ( Belarus )

AESH Pylea: Kaprinioti (Theodosopoulou), Kerildi 8, Poimenidou, Chrysi Trochidou 3, Eleftheria Aikaterini Trochidou 6, Moschou, Koukmisi 2, Tsigarida 4, Athanasopoulou, Koukmisi, Kostopoulou 3, Ioannidou, Selemidou 1, Petridou, Zinonidou 1

İzmir Büyükşehir Belediyespor : Rombescu ( Zeynep Onur ), Yasemin Güler 4, Yeliz Özel 4, Burcu Dindar 2, Gizem Koca, Emine Polat, Ece Sözmen 1, Sibel Kıcıroğlu 9, Gizem Buse Dallı, Dilek Yılmaz, Sude Güngör, Anastasiia Savaş 2, Ümmügülsüm Bedel 1, Esra Söğüt, Bokaric 4

Devre: 13-16?

Diskalifiye: Kostopoulou (AESH Pylea)

İki dakika cezası alanlar: Kerildi, Tsigarida, Zinonidou (AESH Pylea), Ümmügülsüm Bedel (2), Bokaric (2) (İzmir Büyükşehir Belediyespor)

EHF Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor, Yunanistan temsilcisi AESH Pylea'ya 28-27 mağlup oldu.

Karşılaşmanın rövanşı yarın saat 16.00'da yine Celal Atik Spor Salonu'nda oynanacak.

Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası

Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası

Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası

Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası

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