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Hatayspor Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti

AA / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Spor
Hatayspor Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 10. haftasında 24 Ekim Pazar günü deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 10. haftasında 24 Ekim Pazar günü deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım Yeni Hatay Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

İdmanda futbolcular dinamik ısınmanın ardından pas, dar alan ve taktik çalışması yaptı.

Basına kapalı antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Hatayspor Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti

Hatayspor Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti

Hatayspor Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti

AA / Lale Köklü Karagöz - Spor Haberleri
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