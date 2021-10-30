Hatayspor-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu! Sergen Yalçın'dan büyük sürpriz - Haberler Spor
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Hatayspor-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu! Sergen Yalçın'dan büyük sürpriz

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Hatayspor-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu! Sergen Yalçın'dan büyük sürpriz

Süper Lig'in 11. haftasında formda Hatayspor, saat 16.00'da Beşiktaş'ı konuk edecek. Sergen Yalçın'ın bu maçta stoperde Montero, orta sahada Necip ve Atiba tercihleri dikkat çekti.

Süper Lig'de 11. haftasında Hatayspor ile Beşiktaş, 3 puan için kozlarını paylaşacak. Son 3 maçından 2 galibiyet, 1 beraberlik çıkaran ev sahibi, 20 puanla 2. sırada bulunuyor. Galatasaray derbisini kazanan Kara Kartal ise 20 puan ile 3. sırada yer alıyor. Beşiktaş, zorlu deplasmanda seri peşinde olacak. Sezonun flaş takımı Hatayspor ise çıkışını güçlü rakibi karşısında sürdürmeyi ve yenilmezlik serisini 4 maça çıkarmaya çalışacak.

Hatayspor: Munir, Fatih, Burak, Kamil Ahmet, Adekugbe, Adama Traore, Ruben, Boudjemaa, Saba, El Kaabi, Mame Diouf

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Umut, Necip, Atiba, Alex Teixeira, Ghezzal, Larin, Batshuayi

Hatayspor-Beşiktaş

Stat: Yeni Hatay Stadyumu

Hakem: Cüneyt Çakır

VAR Hakemi: Tugay Kaan Numanoğlu

Saat: 16.00

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