Hamit Altıntop'tan Ferdi Kadıoğlu'na olay sözler: Bayrak seçime açık değildir, kimseye yalvarmayız - Haberler Spor
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Hamit Altıntop'tan Ferdi Kadıoğlu'na olay sözler: Bayrak seçime açık değildir, kimseye yalvarmayız

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TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, gündeme ilişkin açıklamalar yaparken Ferdi Kadıoğlu konusu üzerine de konuştu. Altıntop, "Bize Kanada, Hollanda ve Türkiye gibi 3 opsiyonu olduğunu söyledi. Onu burada görmek isteriz. Burası kulüp değil. Bayrak seçime açık değildir. Herkes tarafını belli etsin. Ben bu konuda çok hassasım" diye konuştu.

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun milli takım için temasa geçtiklerini söyleyen Hamit Altıntop, "Ferdi Kadıoğlu, çok yetenekli bir futbolcu. Biz A Milli Takım olarak kendisiyle temasa geçtik. Bize 3 opsiyonu söyledi. Kanada, Hollanda ve Türkiye. Ferdi, karar verirse kendisini A Milli Takım'da görmek isteriz" diye konuştu.

Hamit Altıntop'tan Ferdi Kadıoğlu'na olay sözler: Bayrak seçime açık değildir, kimseye yalvarmayız

"BAYRAK SEÇİLMEZ"

Altıntop, sözlerini şöyle sürdürdü: Bu konuda çok hassasım. Ben hiç kimseyi bu konuda ağır eleştirmek istiyorum. Burası kulüp değil. Sokağa çıkıp futbolcu arayıp bizim için oynar mısın diye yalvarma durumumuz olamaz. Milli takım değerlidir, kıymetlidir. Bayrak seçime açık değildir. Burada herkes kendi tarafını açık ve net belli etsin.

Hamit Altıntop'tan Ferdi Kadıoğlu'na olay sözler: Bayrak seçime açık değildir, kimseye yalvarmayız

"FERDİ HAZIR"

Stefan Kuntz, "Ferdi'nin Türk vatandaşı olması ve bizi seçmesi gerekiyor" açıklamasından sonra Ferdi Kadıoğlu'nun babası Feyzullah Kadıoğlu'ndan cevap gelmişti. Kadıoğlu, oğlunun kimliğini paylaşarak "Ferdi hazır" mesajını yollamıştı.

Hamit Altıntop'tan Ferdi Kadıoğlu'na olay sözler: Bayrak seçime açık değildir, kimseye yalvarmayız
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Yorumlar (1)
Doğrucu Davud:Hollanda'yı seçsin hiç olmazsa galibiyet sevincini çok yaşar. Milli Takımı seçmesi için önce Türk futbolunun gelişmesine yönelik akılcı adımlar atılmalı. Milli takım her ay maç yapmalı istisnasız. Ama yerel takımlarla ama yabancı takımlarla sürekli maç yapmalı. Veya milli takım doğrudan ligde lig takımı gibi oynamalı. Kısacası milli takımda oynayan futbolcu topa bile yabancılaşıyor ayağına top geldi mi salak şaşkın hallere bürünüyor sanki topu ilk defa görmüş gibi sudan çıkmış balığa dönüyor.
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Haber: Hamit Altıntop'tan Ferdi Kadıoğlu'na olay sözler: Bayrak seçime açık değildir, kimseye yalvarmayız - Haberler Spor
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