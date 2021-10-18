Serhat Akın ateş püskürdü! Hakem hakkında bomba iddia - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Serhat Akın ateş püskürdü! Hakem hakkında bomba iddia

Haberler.com - Haberler | Spor

Hakem Ali Şansalan'ın maçın önüne geçen yönetimi gündemi salladı. Kim'in atılması ve ardından çıkan kartlar Fenerbahçelileri çıldırttı. En sert yorumlar Serhat Akın'dan geldi. Eski F.Bahçeli futbolcu Serhat Akın, "Bu hakem art niyetli değilse ben de bir şey bilmiyorum. Takımı sahadan çekin. Bunun gibi hakemler olduğu sürece futbol seyredilmez. Türkiye'de futbolu bitirdiler, yazık çok yazık" ifadelerini kullandı.

'Kadıköy boğası' lakaplı eski Fenerbahçeli futbolcu Serhat Akın, sosyal medyadan hakem Ali Şansalan'ın kararlarını ağır şekilde eleştirdi. Akın, Ali Şansalan'ın art niyetli olduğunu iddia etti.

Hakeme en ağır yorumlar Serhat Akın'dan geldi! İçinden geçenleri tek tek sıraladı

"FUTBOL SEYREDİLMEZ"

Serhat Akın sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bunun gibi hakemler olduğu sürece futbol seyredilmez yazıklar olsun! Nwakaeme içinden geçti hakemin kart vermedi, 2 hamlede Kim Min-Jae atıldı. Nwakaeme kaptan değil içinden geçti hakemin, Gustavo kaptan değil direkt sert yapıp sarı gösteriyor. Eğer bu hakem art niyetli değilse ben bir şey demiyorum. Bu hakemin devam etmesine izin verenlere de yazıklar olsun. Ben olsam çekerim takımı yazıklar olsun ben bunun kadar boş bir hakem görmedim. Türkiye'de futbolu bitirdiler, yazık çok yazık" ifadeleriyle isyan etti.

Hakeme en ağır yorumlar Serhat Akın'dan geldi! İçinden geçenleri tek tek sıraladı

Serhat Akın ateş püskürdü! Hakem hakkında bomba iddia
Haberler.com - Spor Haberleri
AK Partili Ortahisar Belediye Başkanı'ndan 'Şikeci Fenerbahçe' paylaşımı! Taraftarlar çok öfkeli

AK Partili Ortahisar Belediye Başkanı'ndan 'Şikeci Fenerbahçe' paylaşımı! Taraftarlar çok öfkeli

 Ali Şansalan ve Uğurcan Çakır arasında yaşananlar Fenerbahçelileri çıldırttı! Tepki yağıyor

Ali Şansalan ve Uğurcan Çakır arasında yaşananlar Fenerbahçelileri çıldırttı! Tepki yağıyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Ömer Çelik Angela Merkel Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Megastar Müge Anlı Bülent Ersoy
Spor Ali Şansalan Burak Yılmaz Ahmet Ağaoğlu Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Mustafa Varank Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Serhat Akın ateş püskürdü! Hakem hakkında bomba iddia - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.10.2021 10:24:26. #1.11#