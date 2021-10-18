Serhat Akın ateş püskürdü! Hakem hakkında bomba iddia

'Kadıköy boğası' lakaplı eski Fenerbahçeli futbolcu Serhat Akın, sosyal medyadan hakem Ali Şansalan'ın kararlarını ağır şekilde eleştirdi. Akın, Ali Şansalan'ın art niyetli olduğunu iddia etti.

"FUTBOL SEYREDİLMEZ"

Serhat Akın sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bunun gibi hakemler olduğu sürece futbol seyredilmez yazıklar olsun! Nwakaeme içinden geçti hakemin kart vermedi, 2 hamlede Kim Min-Jae atıldı. Nwakaeme kaptan değil içinden geçti hakemin, Gustavo kaptan değil direkt sert yapıp sarı gösteriyor. Eğer bu hakem art niyetli değilse ben bir şey demiyorum. Bu hakemin devam etmesine izin verenlere de yazıklar olsun. Ben olsam çekerim takımı yazıklar olsun ben bunun kadar boş bir hakem görmedim. Türkiye'de futbolu bitirdiler, yazık çok yazık" ifadeleriyle isyan etti.

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