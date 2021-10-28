Hakan Kutlu kimdir? Hakan Kutlu kaç yaşında, nereli? Hakan Kutlu biyografisi!

2021 Ocak ayında Denizlispor, Hakan Kutlu ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. 18 Nisan'da Denizlispor'daki teknik direktörlük görevinden istifa eden Kutlu, takımın başında kaldığı 13 maçta; 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 yenilgi almıştır. Peki, Hakan Kutlu kimdir? Hakan Kutlu kaç yaşında, nereli? Hakan Kutlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

HAKAN KUTLU KİMDİR?

Hakan Kutlu (d. 14 Ocak 1972, Amasya), Türk futbolcu ve teknik direktör. Defans pozisyonunda görev almış olup, futbolculuk kariyerini sonlandırarak teknik direktörlük kariyerine başlamıştır.

FUTBOL KARİYERİ

1992-93 sezonunda MKE Ankaragücü'nde profesyonel futbolcu oldu ve tüm kariyerine bu kulüpte geçirdi. 2006-2007 sezonunda MKE Ankaragücü futbol takımında futbolu bıraktı. MKE Ankaragücü'nde futbol oynadığı süre boyunca 6 başkan gördü.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

2007-2008 sezonunda MKE Ankaragücü başkanı Cemal Azmi Aydın tarafından futbol takımının başına geçirildi. Ankaragücü ile Süper Lig'de 34 maça çıktı ve takımı 11 galibiyet, 10 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. 36 gol atarak ve 44 gol yiyerek MKE Ankaragücü'ndeki ilk sezonunda takımı ligi 8. sırada tamamladı. 2009'da Denizlispor'un başına getirildi ama Denizlispor 1. Lig'e düşünce görevine son verildi. Manisaspor'da 4 hafta art arda kaybettikten sonra başkanla görüşüp görevinden istifa etmiştir.

Aralık 2011'de ligde son sırada bulunan Ankaragücü'nde teknik direktör Ziya Doğan'ın istifasının ardından boşalan teknik direktörlük görevine getirilerek tekrar eski takımının başına geçmiştir. Takımının mali krize girmesinden ötürü tüm as oyuncularını kaybetmesine rağmen sezon sonuna kadar takımı çalıştıran ancak lig sonuncusu olarak küme düşmeyi engelleyemeyen Hakan Kutlu, kulüp yöneticilerinin isteğiyle 16 Temmuz 2012'de görevi bıraktı.

2013 yılında Süper Lig ekiplerinden Mersin İdman Yurdu'nu çalıştırmaya başlamıştır. 2012-13 sezonunu 18. ve son sırada tamamlayarak 1. Lig'e düşen takımdaki görevine ertesi sezon da devam etti. 2014'ün Mart ayında görevine son verildi. Daha sonra takımın başına tekrar getirildi ve play-off finalinde takımı Süper Lig'e yükseldi.

2016 yılı Mart ayında Kayserispor ile anlaşan Kutlu, ligin 13. haftasından sonra 6 Aralık 2016'da teknik direktörlük görevinden istifa etti.

2021 Ocak ayında Denizlispor, Hakan Kutlu ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. 18 Nisan'da Denizlispor'daki teknik direktörlük görevinden istifa eden Kutlu, takımın başında kaldığı 13 maçta; 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 yenilgi almıştır.

KİŞİSEL HAYATI

Hakan Kutlu iki çocuk babasıdır. 2018 yılında Ebru Sertbay ile evlenmiştir.

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