GZT Giresunspor: 0-1

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Burak Şeker (xx), Murat Ergin Gözütok (xx), Ömer Tevfik Özkoç (xx)

Süper Lig'in 8'inci haftasında Göztepe, sahasında ligin yeni ekiplerinden GZT Giresunspor'u konuk etti. Konuk takım rakibini Diabate'nin penaltıdan attığı golle mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini aldı ve puanını 5'e çıkardı. Son 4 maçından puansız ayrılan İzmir ekibi de 5 puanda kaldı. Karşılaşmanın son bölümlerinde oyunculara tepki gösteren Göztepe tarafları bunun yanı sıra 'İlhan Şahin istifa', 'Sepil bu takım senin eserin', 'En büyük taraftar, futbolcular sahtekar' şeklinde tezahüratlar yaptı.

15'inci dakikada Baku'nun pasıyla rakip ceza sahasında topla buluşan Tijanic'in vuruşunda top az farkla auta gitti.

Müsabaka deplasman ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile son buldu.