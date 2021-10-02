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GZT Giresunspor: 0-1

Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Haberler | Spor
GZT Giresunspor: 0-1

STAT: Gürsel AkselHAKEMLER: Burak Şeker (xx), Murat Ergin Gözütok (xx), Ömer Tevfik Özkoç (xx)GÖZTEPE: İrfan (xx) - Kerim (xx), Arslanagic (xx), Kahraman (xx), Berkan (x) (Dk. 74 Burekovic x), Nwobodo (xx), Yalçın (xx) (Dk. 90 Ideye x), Tijanic (x) (Dk. 74 Jahovic x), Halil (xx), Baku (x) (Dk.

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Burak Şeker (xx), Murat Ergin Gözütok (xx), Ömer Tevfik Özkoç (xx)

GÖZTEPE: İrfan (xx) - Kerim (xx), Arslanagic (xx), Kahraman (xx), Berkan (x) (Dk. 74 Burekovic x), Nwobodo (xx), Yalçın (xx) (Dk. 90 Ideye x), Tijanic (x) (Dk. 74 Jahovic x), Halil (xx), Baku (x) (Dk. 69 Lourency x), Ndiaye (xx)

GZT GİRESUNSPOR:  Okan (xxx) - Zeki (xx), Diarra (xx), Alexis (x), Aziz (xx), Traore (xx) (Dk. 66 Pelupessy x), Flavio (xx), Sankhare (xx) (Dk. 74 Emre x), Sergio (xx) (Dk. 66 Balde x), Suleymanov (xxx) (Dk. 90 Hayrullah x), Diabate (xxx) (Dk. 90 Douglas x)

GOL: Dk. 71 (P) Diabate (GZT Giresunspor )

SARI KARTLAR: Nwobodo, Arslanagic, Lourency ( Göztepe ) - Sergio, Diarra, Zeki, Alexis, Sankhare, Suleymanov (GZT Giresunspor)

Süper Lig'in 8'inci haftasında Göztepe, sahasında ligin yeni ekiplerinden GZT Giresunspor'u konuk etti. Konuk takım rakibini Diabate'nin penaltıdan attığı golle mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini aldı ve puanını 5'e çıkardı. Son 4 maçından puansız ayrılan İzmir ekibi de 5 puanda kaldı. Karşılaşmanın son bölümlerinde oyunculara tepki gösteren Göztepe tarafları bunun yanı sıra 'İlhan Şahin istifa', 'Sepil bu takım senin eserin', 'En büyük taraftar, futbolcular sahtekar' şeklinde tezahüratlar yaptı.

15'inci dakikada Baku'nun pasıyla rakip ceza sahasında topla buluşan Tijanic'in vuruşunda top az farkla auta gitti.

51'inci dakikada Obinna, Giresunspor savunmasının çıkarken kaptırdığı topu Ndiaye'ye aktardı. Ndiaye'nin ceza sahasına girer girmez yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.

57'nci dakikada Kerim'in-n sağdan ortasında penaltı noktasında Yalçın kafayı vurdu, top kaleci Okan'da kaldı.

60'ıncı dakikada Göztepe öne geçme fırsatı yakaladı. Berkan'ın kullandığı köşe vuruşunda Alexis'in ceza sahası içinde Ndiaye'ye müdahalesinin ardından hakem Göztepe lehine penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Tijanic'in vuruşunda kaleci Okan penaltıyı kurtardı.

71'inci dakikada Berkan'ın geri pasında araya giren Suleymanov, İrfan'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı kararı verdi. Penaltıda topun başına geçen Diabate, top ve kaleciyi ayrı köşelere yolladı. 0-1.

82'nci dakikada Lourency ceza sahası dışından kaleyi yokladı, Okan parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

Müsabaka deplasman ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile son buldu.


Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Spor Haberleri
Sonunda siftahı yaptılar! Giresunspor, ilk galibiyetini Göztepe karşısında aldı

Sonunda siftahı yaptılar! Giresunspor, ilk galibiyetini Göztepe karşısında aldı
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