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Gelmiş geçmiş en çok kazanan sporcu! Lewis Hamilton'ın serveti dudak uçuklattı

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Gelmiş geçmiş en çok kazanan sporcu! Lewis Hamilton'ın serveti dudak uçuklattı

Formula 1'in en başarılı pilotu olarak gösterilen Lewis Hamilton, en çok kazananlar listesine adını yazdırdı. Yıllık 47 milyon dolar maaş alan Hamilton'ın, sadece Formula 1'den 370 milyon euroluk servetinin olduğu tahmin ediliyor. İngiltere'de Hamilton'ın, gelmiş geçmiş en çok kazanan Britanyalı sporcu olduğuna inanılıyor. Reklam ve sponsorluk anlaşmalarıyla birlikte Hamilton'ın servetinin 600 milyon euroyu aştığı belirtiliyor.

Formula 1'de 7 kez dünya şampiyonu olan Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, elde ettiği gelirle de en çok kazananlar listesine girdi. NTV'deki habere göre; Formula 1'de elde ettiği başarılarla yaşayan bir efsaneye dönüşen Hamilton, motor sporlarının en çok kazanan isimlerinden biri.

Gelmiş geçmiş en çok kazanan sporcu! Lewis Hamilton'ın serveti dudak uçuklattı

14 SEZONDA 370 MİLYON EURO

6 yaşındaki Britanyalı'nın McLaren ve Mercedes ile geçirdiği 14 sezonda 370 milyon euro kazandığı tahmin ediliyor. Net maaşı 47 milyon euro olan Hamilton'ın sezon için bonuslarıyla birlikte toplam gelirinin 56,4 milyon euroya çıkması tahmin ediliyor. Lewis Hamilton'ın İngiltere'nin gelmiş geçmiş en zengin sporcusu olduğuna inanılıyor. Times'a göre vergiler düşüldüğünde Formula 1'den toplam kazancı 308 milyon euro. Reklam ve sponsorluklarla servet, 600 milyon euroya kadar dayanıyor.

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