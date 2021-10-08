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Geleneksel voleybol etkinliği renkli görüntülere sahne oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Geleneksel voleybol etkinliği renkli görüntülere sahne oldu

Düzce'de görev yapan gazetecilerin her hafta yaptığı voleybol gecesi devam ediyor.

DÜZCE (İHA) - Düzce'de görev yapan gazetecilerin her hafta yaptığı Voleybol gecesi devam ediyor. İl Müdürlerinin de katıldığı gecede gazeteciler önce voleybol sahasında maç yaptı, ardından da İl Genel Meclis Üyesi Dursun Ay'ın ikram ettiği tatlıyı yediler.

Düzce'de görev yapan gazetecilerin her hafta stresten uzaklaşıp eğlenmek ve birlik beraberlik amacıyla gerçekleştirdiği voleybol gecesinin 9.'ncusu yapıldı. Kentteki yerel ve yaygın basın kuruluşlarında çalışan gazetecilerin her hafta yaptığı voleybol etkinliğine bu hafta İŞ-KUR Müdürü Ferhat Acar, SGK İl Müdürü Necmi Köroğlu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ercan Öztürk, İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Eski Düzce Belediye Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Dursun Ay ile ünlü sinema ve tiyatro sanatçısı Nurullah Çelebi'de katıldı. Rekabetin yoğun yaşandığı voleybol maçının ardından İl Genel Meclis Üyesi Dursun Ay, gazetecilere tatlı ikramı ile gece sona erdi. Maçta kırmızıtakım mavi takımı 5-0 yendi. - DÜZCE

Geleneksel voleybol etkinliği renkli görüntülere sahne oldu

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Haber: Geleneksel voleybol etkinliği renkli görüntülere sahne oldu - Haberler Spor
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