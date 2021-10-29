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Gaziantep FK, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Spor
Gaziantep FK, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 31 Ekim Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 31 Ekim Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktik çalışmalarının ardından çift kale maçla son buldu.

Antrenmanı kulüp başkanı Cevdet Akınal ile yöneticiler Sezer Cihan, Mesut Akın ve Ogün Bulut da takip etti.

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayıp, İstanbul'a hareket edecek.

Gaziantep FK, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA / Mehmet Akif Parlak - Spor Haberleri
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