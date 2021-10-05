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Gaziantep, deplasmanda da başarı arıyor

AA / Fırat Özdemir - Haberler | Spor
Gaziantep, deplasmanda da başarı arıyor

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep'in kulüp başkanı Cevdet Akınal, bu sezon kendi sahalarında kaybetmediklerini hatırlatarak, deplasmanda da galibiyet hedeflediklerini bildirdi.

GAZİANTEP (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gaziantep'in kulüp başkanı Cevdet Akınal, bu sezon kendi sahalarında kaybetmediklerini hatırlatarak, deplasmanda da galibiyet hedeflediklerini bildirdi.

Akınal, yazılı açıklamasında, Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiklerini Altay'ı 4-1 yendiklerini ve güçlerini ispatladıklarını belirtti.

Ligde geçen 8 haftada zorlu bir süreç yaşandığını aktaran Akınal, "Sezon başından bu yana ciddi kadro planlamasıyla gidebileceğimiz en iyi yerlere gitmenin çabası içerisindeyiz. Elbette zaman zaman iyi sonuçlar almayı başaramadık, performans olarak beklentimizin altında kaldık ama gücümüzden de şüphemiz hiç bir zaman olmadı. Geçtiğimiz hafta şüphesiz kazanmamız gereken bir karşılaşma oynadık ve 4-1 gibi farklı bir skorla kazanmayı başardık." değerlendirmesinde bulundu.

Akınal, Gaziantep'in bu sezon iç sahada en başarılı takımlardan biri olduğuna dikkati çekerek, ligin 8. haftasına kadar evinde oynadıkları 4 karşılamanın 3'ünde galibiyet elde ettiklerini ve hiç yenilmediklerini aktardı.

Bu başarıda taraftarın önemine vurgu yapan Akınal, şunları kaydetti:

"Taraftarlarımız her şartta bizlere desteğini sürdürsünler. Gerçekten bu takım adından söz ettirmeye devam edecek. Şimdi deplasmanda da galibiyet zamanımızın geldiğini düşünüyorum. İnşallah serinin başlangıcı olacak. Zorlu ve sıkışık bir fikstürün ardından yaklaşık 14 günlük bir araya giriyoruz. Bu süreçte Tosca, Maxim ve Sagal ülkeleri adına milli takımlara gidecekler. Takım olarak bu arayı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Teknik direktörümüz Erol Bulut ve ekibine de tüm arkadaşlarımızla birlikte güveniyoruz ve kendisinden çok memnunuz. İnşallah bu arayı da en iyi şekilde değerlendirerek ardından Hatay deplasmanından da galibiyetle dönüp taraftarlarımızı sevindirmeye devam edeceğiz."

Akınal, ligin en ucuz kombine fiyatlarını taraftarlara sunduklarını ve desteğe ihtiyaçları olduğuna işaret ederek, taraftarların ikinci doz yeni tip koronavirüs aşılarını olup tribünlere gelmelerini beklediklerini sözlerine ekledi.

AA / Fırat Özdemir - Spor Haberleri
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