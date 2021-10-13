Galatasaraylılar Elmander'i boşuna sevmiyor! Taraftarların ve hocasının kalbini fethetti - Haberler Spor
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Galatasaraylılar Elmander'i boşuna sevmiyor! Taraftarların ve hocasının kalbini fethetti

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Sarı-Kırmızılılar'ın unutamadığı forvetlerden Johan Elmander, Galatasaray günleri hakkında duygusal açıklamalar yaptı. Elmander, "Hasta halimle, ateşler içinde, kanlar içinde Galatasaray için oynadım. Her şeyimi verdim taraftar için. Bu yüzden çok seviliyorum. Ben de çok seviyorum. Fatih Terim çok özel bir hoca. Çok iyi bir insan. Çalıştığım en iyi teknik direktör" diye konuştu.

Galatasaray'da performansından daha çok ortaya koyduğu karakterle taraftarın sevgilisi haline gelen Johan Elmander, taraftarın kalbini fethedecek açıklamalar yaptı. TRT Spor'a konuşan Elmander, özellikle Terim sevgisini vurguladı.

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"EN İYİSİ TERİM"

Elmander Fatih Terim hakkında, "Fatih Terim çok özel biri ve benim için çok şey ifade ediyor. Çok iyi bir insan. Çok dürüst. Size hem pozitif, hem negatif eleştiri yapıyor ve ben de bunu seviyorum. Çalıştığım en iyi teknik direktör" ifadelerini kullandı.

"HER ŞEYİMİ VERDİM"

Johan Elmander, taraftarlarla olan ilişkisi için şunları söyledi: Sakat şekilde çok maç oynadım. Ateşler içinde maçlara çıktım. Takım için her şeyimi verdim. Beni sevmelerinin nedeni de bu. Bana kanlı fotoğrafımı gösteriyorlar sürekli. Ben de onları çok seviyorum. Galatasaray benim her zaman kalbimde özel bir yerde kalacak.

Galatasaraylılar Elmander'i boşuna sevmiyor! Taraftarların ve hocasının kalbini fethetti
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