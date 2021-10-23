Galatasaray Kulübünün 116. kuruluş yılı

Galatasaray Kulübünün kurucusu Ali Sami Yen, kulübün 116. kuruluş yılı dolayısıyla mezarı başında anıldı.

Ali Sami Yen'in Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirilen anma törenine, Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan ile bazı yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Törende konuşan Burak Elmas, Ali Sami Yen ve arkadaşlarının kendilerine çok önemli bir miras bıraktığını vurgulayarak, "Ali Sami Yen Bey, Galatasaray Kulübünü kurarak Türkiye için önemli bir vizyon çizmiştir. Türkiye'nin en önemli eğitim kurumlarından birinin içinden neşet eden Galatasaray Spor Kulübü, Türkiye'de birçok yeniliğe önderlik etmiştir. Bundan sonra da bunu yapmaya devam edecektir. Ali Sami Yen Bey ve arkadaşlarının emanetini, tüm Galatasaraylılar olarak en iyi şekilde temsil etmeye, onların çizmiş olduğu yolda ileriye taşımaya, ilkleri ve enleri yapmaya devam edeceğiz. Hepsinin mekanları cennet olsun. Onlara, bize emanet ettikleri bu önemli değer ve koydukları vizyon için şükranlarımı arz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Törenin ardından Burak Elmas ve beraberindekiler, aynı mezarlıkta bulunan Beşiktaş Kulübünün efsane başkanı Süleyman Seba'nın kabrini de ziyaret etti.