Galatasaray Kadın Judo Takımı'na kol sponsoru

Galatasaray Kadın Judo Takımı'nın yeni kol sponsoru Tunç Holding A.Ş. oldu.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda gerçekleştirilen imza törenine Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Reha Keskin ve Tunç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dinçer Azaphan katıldı.

Tunç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dinçer Azaphan ise, "Öncelikle 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. İyi ki varsınız. Hepinizle gurur duyuyorum. Tekrar gününüzü kutluyorum. Judo Galatasaray'ın en önde giden, en başarılı branşı. Maalesef taraftarlarımız futbol ve basketbol ağırlıklı. Umarım sponsorluğumuzun ardından judonun kıymeti daha da etkili olacak. Başkanımız Burak Elmas'a teşekkür ediyorum. Covid olduğum zaman aramıştı. Judonun sponsorluğunu kabul ederseniz sunalım dedi. Ben de kabul ettim. Sonra Hande Hanım aradı. Kendisine teşekkür ediyorum. 7-8 dakikalık telefon konuşmasından sonra judoya da Tunç Holding olarak katkılarımızı sunacağımı ilettim. Bugünden sonra logomuz Avrupa şampiyonu olan takımımızın kollarında oldukça nice şampiyonluklara gideceklerini temenni ediyorum" diye konuştu.