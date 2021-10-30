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Galatasaray'ın devre arasındaki ilk transferi Arsenal'dan

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Galatasaray'ın devre arasındaki ilk transferi Arsenal'dan

Sarı-Kırmızılılar, devre arasındaki ilk transferi orta sahaya yapacak. Arsenal'da gözden düşen Mohamed Elneny ile söz kesildi. Arsenal transferde büyük kolaylık sağladı.

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Mohamed Elneny ile anlaşma sağladı. Elneny ocak ayında yüksek ihtimalle Sarı-Kırmızılı formayı giyecek.

Galatasaray'ın devre arasındaki ilk transferi Arsenal'dan

MAAŞ YÜKÜ

Fotomaç'ın aktardığı habere göre bu sezon forma şansı bulamayan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Elneny, maaş yükü oluyor. Arsenal, devre arasında oyuncuyu Galatasaray'a göndererek yükten kurtulma kararı aldı.

Galatasaray'ın devre arasındaki ilk transferi Arsenal'dan

1 MAÇA ÇIKTI

Elneny bu sezon Premier Lig'de 1 maça çıktı, 44 dakika süre aldı. Mısırlı futbolcu sezon başında Galatasaray'dan 3,5 milyon euro istemişti. Aslan'ın istediği şartları kabul etmek zorunda kaldı.

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