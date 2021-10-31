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Galatasaray'da 2 değişiklik

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Galatasaray'da 2 değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son oynadıkları Beşiktaş derbisinin 11'ine göre Gaziantep FK karşısında 2 değişiklik yaptı.

GAZİANTEP (İHA) - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son oynadıkları Beşiktaş derbisinin 11'ine göre Gaziantep FK karşısında 2 değişiklik yaptı.

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son oynadıkları Beşiktaş derbisine göre 11'de 2 değişiklik yaptı. Terim; Taylan Antalyalı ve Mbaye Diagne'nin yerine Barış Alper Yılmaz ve Halil Dervişoğlu'na görev verdi.

Sarı-kırmızılılar Gaziantep FK karşısına; Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Victor Nelsson, Marcao, Patrick van Aanholt, Berkan Kutlu, Cicaldau, Olimpiu Morutan, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu 11'i ile sahaya çıktı.

Yedeklerde de Fatih Öztürk, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, Ömer Bayram, Christian Luyindama, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli ve Mbaye Diagne bekledi.

Galatasaray'da Sacha Boey ile Arda Turan sakatlıklarından dolayı kadroda yer almazken, Aytaç Kara, Oğulcan Çağlayan ve Gustavo Assuncao da bu müsabakada tercih edilmedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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