Galatasaray'da Lokomotiv Moskova maçı hazırlıkları başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray'da Lokomotiv Moskova maçı hazırlıkları başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Galatasaray'da Lokomotiv Moskova maçı hazırlıkları başladı

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi E Grubu dördüncü haftasında Lokomotiv Moskova ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray Futbol Takımı, Uefa Avrupa Ligi E Grubu dördüncü haftasında Lokomotiv Moskova ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idmanda dün akşam oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra teknik çalışma ve pas çalışmaları üzerinde duruldu.

Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı. İdman, interval koşuların ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, Lokomotiv Moskova maçının hazırlıklarına yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

-İHA-

Galatasaray'da Lokomotiv Moskova maçı hazırlıkları başladı

Galatasaray'da Lokomotiv Moskova maçı hazırlıkları başladı

Galatasaray'da Lokomotiv Moskova maçı hazırlıkları başladı

Galatasaray'da Lokomotiv Moskova maçı hazırlıkları başladı

Galatasaray'da Lokomotiv Moskova maçı hazırlıkları başladı

Galatasaray'da Lokomotiv Moskova maçı hazırlıkları başladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title