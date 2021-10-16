Galatasaray'da Kerem depremi! Çılgın zamlı sözleşmeyi de reddetti - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray'da Kerem depremi! Çılgın zamlı sözleşmeyi de reddetti

Haberler.com - Haberler | Spor

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'na bonuslarla birlikte 9 milyon liralık yeni sözleşme teklifi yaptı. Ancak oyuncunun menajeri bu teklifi kabul etmedi. Sözleşmedeki 15 milyon euroluk serbest kalma maddesi kabul görmedi. Kerem'in, Avrupa'ya gitmek istediği konuşuluyor.

Sarı-Kırmızılılar'da Kerem Aktürkoğlu'na 9 milyon liralık teklif ypaıldı. Fanatik'in haberine göre; menajeri bu öneriyi geri çevirdi. Sözleşmedeki 15 milyon euroluk serbest kalma maddesi kabul görmedi. Avrupa'ya gitmek isteyen Kerem için 15 milyon euroluk serbest kalma maddesi bir nevi çıkış ihtimalini imkansızlaştırıyor.

Galatasaray'da Kerem depremi! Çılgın zamlı sözleşmeyi de reddetti

MARCAO ETKENİ

Kerem'in Marcao olayından beri kulübe kırgın olduğu, Avrupa'ya gitmek istediği konuşuluyor. Fransız ve Alman takımlarının ilgissi var. Özellikle Nantes ve Wolfsburg takımları öne çıkmış durumda. 22 yaşındaki kanat oyuncusunun devre arasında ayrılması sürpriz olmayacak.

Galatasaray'da Kerem depremi! Çılgın zamlı sözleşmeyi de reddetti

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Galatasaray'da Kerem depremi! Çılgın zamlı sözleşmeyi de reddetti
Haberler.com - Spor Haberleri
Yakışmadı Falcao! Fenerli Valencia'nın da olduğu maçta saygısızca hareketler yaptı

Yakışmadı Falcao! Fenerli Valencia'nın da olduğu maçta saygısızca hareketler yaptı

 Ferdi Kadıoğlu ve Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'e damga vurdu! Onlardan daha iyisi yok

Ferdi Kadıoğlu ve Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'e damga vurdu! Onlardan daha iyisi yok
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Şentop Şahap Kavcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Işıl Sergen Edis Bensu Soral Okan Bayülgen
Spor Marcao Schumacher Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Fernando Alonso
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Demir Çelik Adnan Menderes
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Galatasaray'da Kerem depremi! Çılgın zamlı sözleşmeyi de reddetti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 10:50:51. #1.17#