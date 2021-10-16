Galatasaray'da Kerem depremi! Çılgın zamlı sözleşmeyi de reddetti

Sarı-Kırmızılılar'da Kerem Aktürkoğlu'na 9 milyon liralık teklif ypaıldı. Fanatik'in haberine göre; menajeri bu öneriyi geri çevirdi. Sözleşmedeki 15 milyon euroluk serbest kalma maddesi kabul görmedi. Avrupa'ya gitmek isteyen Kerem için 15 milyon euroluk serbest kalma maddesi bir nevi çıkış ihtimalini imkansızlaştırıyor.

MARCAO ETKENİ

Kerem'in Marcao olayından beri kulübe kırgın olduğu, Avrupa'ya gitmek istediği konuşuluyor. Fransız ve Alman takımlarının ilgissi var. Özellikle Nantes ve Wolfsburg takımları öne çıkmış durumda. 22 yaşındaki kanat oyuncusunun devre arasında ayrılması sürpriz olmayacak.

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