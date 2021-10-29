Galatasaray'da Feghouli, Türk vatandaşlığına geçiyor! Yerli statüsü için tek şartı kaldı - Haberler Spor
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Galatasaray'da Feghouli, Türk vatandaşlığına geçiyor! Yerli statüsü için tek şartı kaldı

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Galatasaray'da 4. sezonunu geçiren Sofiane Feghouli, Türk vatandaşlığına geçmeye hazırlanıyor. 31 yaşındaki futbolcunun resmi girişimlere başladığı öğrenildi. Cezayirli isim, Türk pasaportu alması durumunda A Milli Takım'da en az 1 maça çıkarsa yerli statüsünde oynayabilecek.

Galatasaray'ın deneyimli futbolcusu Sofiane Feghouli, yerli statüsünde oynamak için Türk vatandaşlığı başvurusunda bulundu.

TEKNİK EKİBİN ELİNİ KOLAYLAŞTIRACAK

Ajansspor'un haberine göre 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, 3 ay içerisinde yabancı statüsünden yerli statüsüne geçebilir. Bu sezon ilk 11'e girmekte zorlanan tecrübeli futbolcu yerli kontenjanından yararlanmak istiyor. Feghouli, bu hamlesiyle hem teknik ekibin elini kolaylaştırmayı hem oynamayı hedefliyor.

FEGHOULİ YERLİ STATÜSÜNDE NASIL OYNAR?

Türkiye'de 250 bin Euro karşılığında mülk alan yabancı uyruklu bireyler, Türk pasaportu alabiliyor. Ancak profesyonel futbolcular için farklı şartlar da aranıyor. Süper Lig ya da TFF 1. Lig'de top koşturan futbolcular, Türk pasaportu aldığında A Milli Takım'da en az 1 maç oynamak zorunda. Bu şart gerçekleşirse Türk vatandaşlığına geçen yabancı futbolcu ligde yerli statüsünde oynayabilecek.

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