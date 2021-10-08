Galatasaray'da bomba karar! Arda Turan'la yol ayrımı

Atletico Madrid'de tarih yazan Arda Turan'ın futbolculuk kariyeri sezon sonu bitebilir. Fatih Terim, tecrübeli futbolcunun yardımcı antrenör olarak ekibinde yer almasını istiyor.

Sezon sonunda mukavelesi bitecek Arda'nın, gençleşen takımda şans bulma ihtimali de gittikçe azaldı. Sakatlıklar ve düşen fiziksel performansı, tecrübeli futbolcuyu 'bırakma' kararına itebilir.

SELÇUK'LA BİRLİKTE OLACAK

Selçuk İnan ve Arda Turan, Fatih Terim'in planı uygulamaya geçerse yeni kurmayları olacak. Teknik direktörlük hayalleri kuran Arda, hocasının yanında staja erken başlamaya sıcak bakabilir. Ancak futbol kariyerine nokta koymak istemezse başka bir takıma gitmek zorunda.

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