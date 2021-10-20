Futbol: UEFA Gençlik Ligi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Futbol: UEFA Gençlik Ligi

AA / Hakan Burak Altunöz - Haberler | Spor
Futbol: UEFA Gençlik Ligi

UEFA Gençlik Ligi 1. Tur rövanş maçında Trabzonspor, Bosna Hersek'in Zvijezda 09 takımını 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi.

UEFA Gençlik Ligi 1. Tur rövanş maçında Trabzonspor, Bosna Hersek'in Zvijezda 09 takımını 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi.

Yavuz Selim Stadı'nda oynanan karşılaşmada bordo-mavili takımın gollerini 54. dakikada Tacettin Sağlam, 70. dakikada penaltıdan Süleyman Cebeci kaydetti.

İlk maçı da 1-0 kazanan Karadeniz ekibi, turu geçti.

Trabzonspor'un 2. turdaki rakibi Danimarka temsilcisi Midtjylland oldu.

Bu arada karşılaşmayı Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, futbolcular Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Arda Akbulut ve Salih Kavrazlı da tribünden izledi.

AA / Hakan Burak Altunöz - Spor Haberleri
Abdülkadir Ömür, Fenerbahçe maçından sonra Avrupa'dan aldığı teklifi paylaştı

Abdülkadir Ömür, Fenerbahçe maçından sonra Avrupa'dan aldığı teklifi paylaştı

 Muhabiri fena haşladı! Liverpool'un hocası Klopp'u çıldırtan soru

Muhabiri fena haşladı! Liverpool'un hocası Klopp'u çıldırtan soru

 Ronaldinho'nun son hali herkesi duygulandırdı! Messi, ustasına doya doya sarıldı

Ronaldinho'nun son hali herkesi duygulandırdı! Messi, ustasına doya doya sarıldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title