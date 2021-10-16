Futbol: Süper Lig - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Futbol: Süper Lig

AA / Atakan Çıtlak - Haberler | Spor
Futbol: Süper Lig

Stat: Çotanak Spor KompleksiHakemler: Erkan Özdamar, Candaş Erbil, Hakan KarabalcıkGZT Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Diarra, Emre Taşdemir, Perez, Flavio, Traore, Sergio, Diabate, Süleymanov, Umut NayırÇaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Boyd, Selim Ay, Holmen, Cumali Sertel, Dabo,...

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Erkan Özdamar, Candaş Erbil, Hakan Karabalcık

GZT Giresunspor : Okan Kocuk, Zeki Yavru, Diarra, Emre Taşdemir, Perez, Flavio, Traore, Sergio, Diabate, Süleymanov, Umut Nayır

Çaykur Rizespor : Gökhan Akkan, Boyd, Selim Ay, Holmen, Cumali Sertel, Dabo, Dokovic, Boldrin, Sabo, Aminu Umar, Bolesei

Kırmızı Kart: Dk. 12 Boyd (Çaykur Rizespor)

Sarı Kart: Dk. 41 Traore (GZT Giresunspor)

Süper Lig'in 9. haftasında oynanan GZT Giresunspor-Çaykur Rizespor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

2. dakikada Çaykur Rizespor atağında Cemali Serter, defans oyuncularını çalımlayarak ceza sahasına girdi. Yerden Bolesei'ye topu aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleye yönlenen topa Perez son anda ayak koydu ve meşin yuvarlağı GZT Giresunsporlu oyuncular uzaklaştırdı.

21. dakikada Emre Taşdemir'in GZT Giresunspor yarı sahasından uzun pasına Umut Nayır hareketlendi. Ceza sahası içerisinde Holmen ile mücadele eden Umut Nayır'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti. Ancak gol, Umut Nayır'ın, Holmen'e faul yaptığı gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

33. dakikada Süleymanov ceza sahasına yaptığı ortada Emre Taşdemir boş pozisyonda arka direkte topla buluştu. Bu oyuncunun gelişine vurduğu top direğin üstünden az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

AA / Atakan Çıtlak - Spor Haberleri
Bu karar çok tartışılacak! Tyler Boyd, derbinin ilk dakikalarında oyundan atıldı

Bu karar çok tartışılacak! Tyler Boyd, derbinin ilk dakikalarında oyundan atıldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmet Uçma Fuat Oktay Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop İbrahim Aydemir
Magazin Işıl Sergen Donald Trump Kubilay Aka Bülent Ersoy
Spor Marcao Muslera Mesut Özil Sergio Perez Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Lewis Hamilton Güzel Sözler Şans Oyunları Hulusi Akar Demir Çelik Recep Tayyip Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Futbol: Süper Lig - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 15:07:45. #1.13#