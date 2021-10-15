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Futbol: Süper Lig

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Futbol: Süper Lig

Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Atilla Karaoğlan, Tarık Ongun, Deniz Caner ÖzaralMedipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara (Dk. 76 Şener Özbayraklı), Epureanu, Ndayishimiye, Lima, Mahmut Tekdemir (Dk. 89 Zulj), Berkay Özcan, Visca, Deniz Türüç (Dk. 76 Gulbrandsen), Chadli (Dk.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Tarık Ongun, Deniz Caner Özaral

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara (Dk. 76 Şener Özbayraklı ), Epureanu, Ndayishimiye, Lima, Mahmut Tekdemir (Dk. 89 Zulj), Berkay Özcan, Visca, Deniz Türüç (Dk. 76 Gulbrandsen), Chadli (Dk. 60 Tolga Ciğerci), Okaka

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz, de Souza, Atiba (Dk. 46 Necip Uysal), Ghezzal, Oğuzhan Özyakup (Dk. 46 Alex Teixeira), Güven Yalçın (Dk. 46 Larin), Batshuayi

Goller: Dk. 40 ve 83 Okaka, Dk. 85 Gulbrandsen (Medipol Başakşehir), Dk. 59 Alex Teixeira, Dk. 90+1 Batshuayi (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 45+1 Rosier, Dk. 70 Necip Uysal (Beşiktaş), Dk. 54 Mahmut Tekdemir, Dk. 76 Volkan Babacan (Medipol Başakşehir)

Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti.

59. dakikada Beşiktaş skoru 1-1 yaptı. Epureanu'nun geri pasında kaleci Volkan'ın uzaklaştırmak istediği top Alex Teixeira'nın önünde kaldı. Siyah-beyazlı oyuncu düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-1.

74. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Batshuayi'nin şutunda, kaleci Volkan topu kornere çeldi.

77. dakikada Tolga Ciğerci ceza yayının sağından gelişine vurdu, kaleci Mert topu kornere gönderdi.

83. dakikada Başakşehir 2-1 öne geçti. Hızlı gelişen Başakşehir atağında soldan hızla hücuma çıkan Gulbrandsen'in ceza sahasına çevirdiği topu, Okaka ağlarla buluşturdu: 2-1.

85. dakikada Başakşehir skoru 3-1 yaptı. Beşiktaş'ın kullandığı serbest vuruş sonrası topu kaparak hızlı hücuma çıkan Başakşehir'de Berkay'ın sağdan ortaladığı topu Visca kontrol edip Gulbrandsen'e bıraktı. Gulbrandsen de yerden vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-1.

90+1. dakikada Beşiktaş skoru 3-2 yaptı. Başakşehir ceza sahasında yaşanan bir pozisyon sonrası yapılan VAR incelemesinin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Batshuayi meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak skoru 3-2'ye getirdi.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri
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