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Futbol: Spor Toto TFF 1. Lig

AA / Sergen Sezgin - Haberler | Spor
Futbol: Spor Toto TFF 1. Lig

Stat: Bitci TimsahHakemler: Onur Özütoprak, Hasan Hüseyin Tetik, Ogün KamacıBursaspor: Erhan Erentürk, Onur Atasayar, Capan, Zalazar, Mert Yılmaz, Burak Altıparmak (Dk. 73 Aykut Akgün), Bruno (Dk. 84 Emirhan Aydoğan), İsmail Yüksek, Kerem Şen (Dk. 84 Hasan Ayaroğlu), Alasgarov (Dk.

Stat: Bitci Timsah

Hakemler: Onur Özütoprak, Hasan Hüseyin Tetik, Ogün Kamacı

Bursaspor: Erhan Erentürk, Onur Atasayar, Capan, Zalazar, Mert Yılmaz, Burak Altıparmak (Dk. 73 Aykut Akgün ), Bruno (Dk. 84 Emirhan Aydoğan ), İsmail Yüksek, Kerem Şen (Dk. 84 Hasan Ayaroğlu), Alasgarov (Dk. 73 Acolatse), Matavz (Dk. 55 Batuhan Kör)

Ankara Keçiörengücü: Hüseyin Yılmaz, Muharrem Cinan, Fatih Solmaz, Mehmet Dingil, Ogün Bayrak (Dk. 46 Abdulkadir Korkut), Pulala (Dk. 55 Djibrilla), Uğur Utlu (Dk. 46 Taşkın Çalış), Olawoyin, Vusal İsgandarli (Dk. 74 Talha Yünkuş), Hamza Gür, Eze

Goller: Dk. 5 Kerem Şen, Dk. 35 İsmail Yüksek (Bursaspor)

Sarı kartlar: Dk. 53 Vusal İsgandarli (Ankara Keçiörengücü), Dk. 60 İsmail Yüksek (Bursaspor)

Spor Toto 1. Lig'in 11. hafta maçında Bursaspor, Ankara Keçiörengücü'yü 2-0 mağlup etti.

AA / Sergen Sezgin - Spor Haberleri
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