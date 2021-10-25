Futbol: Spor Toto Süper Lig
Stat: Vodafone ParkHakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem BayıkBeşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Necip Uysal (Dk. 90+4 Welinton), Vida, Umut Meraş, de Souza, Ghezzal (Dk. 89 Kenan Karaman), Pjanic, Teixeira (Dk. 83 Salih Uçan), Larin, Batshuayi (Dk.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Necip Uysal (Dk. 90+4 Welinton), Vida, Umut Meraş, de Souza, Ghezzal (Dk. 89 Kenan Karaman ), Pjanic, Teixeira (Dk. 83 Salih Uçan ), Larin, Batshuayi (Dk. 90+3 Güven Yalçın)
Galatasaray: Muslera, Yedlin (Dk. 78 Ömer Bayram), Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı (Dk. 64 Halil Dervişoğlu), Berkan Kutlu, Morutan (Dk. 64 Babel), Cicaldau (Dk. 90 Barış Alper Yılmaz), Kerem Aktürkoğlu, Diagne (Dk. 78 Mustafa Muhammed)
Goller: Dk. 35 Cicaldau (Galatasaray), Dk. 39 ve 64 Larin (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 41 Ghezzal, Dk. 75 Teixeira, Dk. 90+5 Ersin Destanoğlu (Beşiktaş), Dk. 48 Taylan Antalyalı, Dk. 70 Marcao (Galatasaray)
Süper Lig'in 10. haftasında oynanan derbi maçta Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.
57. dakikada Rosier'in sağdan yerden ortasında arka direkte Larin'den önce Yedlin topu auta gönderdi.
64. dakikada Pjanic'in sağdan kullandığı korner atışında ön direkte Necip'in kafayla dokunduğu topu arka direkte önünde bulan Larin, meşin yuvarlağı bekletmeden filelere göndererek takımını 2-1 öne geçirdi.
66. dakikada Kerem'in kafayla indirdiği topu ceza alanı önünde bulan Halil'in sert şutunda, meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
79. dakikada Galatasaray'ın sağdan geliştirdiği atakta ceza alanı içinde topla buluşan Kerem'in yerden şutunda müdahale eden Vida'nın top eline çarpınca hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi.
81. dakikada Mustafa Muhammed'in kullandığı penaltı atışında sağa giden topu kaleci Ersin tokatladı ve gole izin vermedi.
90+1. dakikada Kerem'in ceza alanı önünden şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
Beşiktaş karşılaşmayı 2-1 kazandı.