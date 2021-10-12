Futbol: 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri
AA / Berad Büyük - Haberler | Spor
Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu 3. maçında deplasmanda Kazakistan'ı 1-0 mağlup etti.
Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 Uefa 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu 3. maçında deplasmanda Kazakistan'ı 1-0 mağlup etti.
Kazakistan'ın Karaganda şehrindeki Shakhter Stadı'nda oynanan müsabakada millilerin golü 27. dakikada Enis Destan'dan geldi.
Ümit Milli Takım, 3. maç sonunda puanını 4'e çıkardı.
AA / Berad Büyük - Spor Haberleri