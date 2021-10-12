Futbol: 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Futbol: 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri

AA / Berad Büyük - Haberler | Spor
Futbol: 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu 3. maçında deplasmanda Kazakistan'ı 1-0 mağlup etti.

Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 Uefa 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu 3. maçında deplasmanda Kazakistan'ı 1-0 mağlup etti.

Kazakistan'ın Karaganda şehrindeki Shakhter Stadı'nda oynanan müsabakada millilerin golü 27. dakikada Enis Destan'dan geldi.

Ümit Milli Takım, 3. maç sonunda puanını 4'e çıkardı.

AA / Berad Büyük - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan
Magazin Seda Sayan Seren Serengil Hava Durumu
Spor İsmet Uçma Ekrem İmamoğlu Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Bekir Pakdemirli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Futbol: 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 21:20:54. #1.13#