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Fransa, UEFA Uluslar Ligi'nde finale çıktı

AA / Fatih Erel - Haberler | Spor
Fransa, UEFA Uluslar Ligi'nde finale çıktı

Futbolda UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde Fransa, Belçika'yı 3-2 yenerek finalde İspanya'nın rakibi oldu.

Futbolda Uefa Uluslar Ligi yarı finalinde Fransa, Belçika'yı 3-2 yenerek finalde İspanya'nın rakibi oldu.

İtalya'nın Torino kentindeki Allianz Stadı'nda oynanan FIFA dünya sıralamasında zirvede yer alan Belçika ile son dünya şampiyonu Fransa arasındaki müsabakada Belçika, VAR tarafından ofsayt kontrolünün de yapıldığı pozisyonda Yannick Carrasco ile 1-0 öne geçti.

Maçın ilk golünden 4 dakika sonra Belçika, Romelu Lukaku ile 41. dakikada skoru 2-0'a getirdi ve ilk yarı da bu skorla sona erdi: 2-0

Belçika'nın gollerinde asistler ise Kevin de Bruyne'den geldi.

İkinci yarıda Fransa'nın forveti Karim Benzema, 62. dakikada bulduğu gol skoru 2-1'e getirdi.

Belçika'dan Youri Tielemans'ın Fransız forvet Antoine Griezmann'a ceza sahası içinde müdahalesi sonrasında hakem penaltı kararı verdi. Kylian Mbappe, 69. dakikada penaltı atışıyla skoru eşitledi: 2-2

Romelu Lukaku'nun 87. dakikada bulduğu gol VAR kontrolü sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Karılaşmanın uzatmaya gideceğinin düşünüldüğü son anlarda, Fransa'dan Theo Hernandez'in 90. dakikada bulduğu gol ile takımını finale taşıdı.

Maçın kaybedeni Belçika, İtalya ile üçüncülük maçına çıkacak.

İspanya, dün oynanan maçta İtalya'yı 2-1 yenerek finale yükselmişti.

UEFA Uluslar Ligi, üçüncülük maçı ve final karşılaşması 10 Ekim Pazar günü oynanacak.

AA / Fatih Erel - Spor Haberleri
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