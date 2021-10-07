Fransa'dan Belçika karşısında tarihi geri dönüş! Uluslar Ligi finalinde İspanya'nın rakibi oldular

UEFA Uluslar Ligi yarı final mücadelesi nefes kesen bir maça sahne oldu. Fransa, 2 farklı geriye düştüğü maçta Belçika'yı 3-2 mağlup ederek finale yükseldi.

FRANSA SONRADAN AÇILDI

İlk yarıyı 2-0 önde kapayan Belçika'nın gollerini 37. dakikada Carrasco ve 41. dakikada Lukaku kaydetti. İkinci yarıya müthiş başlayan Fransa ise tarihi geri dönüşün fitilini Benzema2nın 62. dakikada attığı golle yaktı. Horozlar 69. dakikada Mbappe'nin penaltıdan attığı golle skoru eşitledi. 90. dakikada ise sahneye Hernandez çıktı ve takımını öne geçiren golü attı. Belçika'yı 3-2'lik skorla deviren Fransa, finalde İspanya'nın rakibi oldu.

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