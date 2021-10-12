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Fethiyespor kritik sınavda

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Fethiyespor kritik sınavda

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ilk hafta maçını kaybettikten sonra üst üste 5 galibiyet alan 15 puanlı lider Fethiyespor yarın hafta içi mesaisinde 1 puan gerisinde yer alan takipçisi Orduspor 1967'ye konuk olacak.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ilk hafta maçını kaybettikten sonra üst üste 5 galibiyet alan 15 puanlı lider Fethiyespor yarın hafta içi mesaisinde 1 puan gerisinde yer alan takipçisi Orduspor 1967'ye konuk olacak. 19 Eylül Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Fethiye ekibi, rakibine ilk yenilgisini tattırak zirvedeki yerini korumayı ve profesyonel liglerde ilk kez art arda 6 galibiyet almayı hedefliyor.

Ligde 2'nci Grup'ta son 2 haftadan 1 puan çıkaran zirve takipçisi Kuşadasıspor, Özer Türk Stadı'nda 14.00'te Gema Polimer Şili Yıldızspor'u konuk edecek. Ligin dibine demir atan 2 puanlı Kızılcabölükspor, kendisi gibi düşme hattında yer alan 4 puanlı Çarşambaspor'u ağırlayacak. 1'inci Grup'ta ateş hattından kurtulamayan Bergama Belediyespor ise Fatsa Belediyespor deplasmanında terleyecek. Bu iki maç da saat 14.00'te başlayacak.


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