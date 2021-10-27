Ferhat Gündoğdu kim? Yeni MHK Başkanı hakem Ferhat Gündoğdu kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Ferhat Gündoğdu kim? sorusunun yanıtı gündeme gelen haberler in ardından merak edilen başlıklar arasında yerini aldı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu.

FERHAT GÜNDOĞDU KİMDİR?

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, "klasmon üst gözlemciliği" görevinde de yer almıştır. Ferhat Gündoğdu'nun asıl mesleği doktorluktur ve Lokman Hekim Üniversitesi'nin akademik kadrosunda bulunuyor. Gündoğdu, Kara Harp okulunu 1991 yılında bitirdi. Daha sonra Ankara Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde Yüksek Lisans yaptı.

Ankara Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde doktorasını da tamamlayan Gündoğdu, TED'de çeşitli görevlerde bulundu.

MHK HAKEM KURULU ÜYELERİ

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Merkez Hakem Kurulu'nun Başkan ve üyelerini belirledi. Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu şu üyelerden oluşuyor:

Yunus Yıldırım, Ahmet Şahin, Sebahattin Şahin, Hakan Sivriservi, Kamil Abitoğlu, Nihat Mızrak, Hikmet Öksüzoğlu ve Serdar Çakıroğlu.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet