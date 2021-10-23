Fenerbahçe, yara sarmaya çalışacak

Sarı-lacivertli ekipte, Alanyaspor maçı öncesinde 4 eksik

Berke, sarı-lacivertli formayı ligde ilk kez giyecek

Gustavo kart sınırında

Taraftardan destek

MUSTAFA AKIN/ - Süper Lig'in 10'uncu haftasında Fenerbahçe sahasında ligin formda ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Halit Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Ekrem Kan ve İlker Takpak yapacak. Oynadığı son 4 resmi maçta sadece Kasımpaşa'yı mağlup edebilen sarı-lacivertliler, Alanyaspor karşısında 3 puan hasretine son verip moral bulma peşinde.

EKSİK SAYISI 4

Altay'ın cezalı olmasının ardından kaleyi Berke Özer'e teslim edecek Pereira'nın savunma üçlüsünü; Novak, Tisserand ve Szalai'den oluşturması bekleniyor. Savunmanın hemen önünde Gustavo'dan vazgeçmeyecek olan Portekizli çalıştırıcı, Brezilyalının yanında 3 isimden birini görevlendirecek. Sosa, Crespo veya Mert Hakan orta alan için forma bekliyor. Pereira'nın kanat tercihleri ise Nazım Sangare ve Ferdi Kadıoğlu olacak. Pereira'nın ileri üçlüdeki tercihlerinin ise Rossi, Pelkas ve Valencia olması yüksek ihtimal.

Karşılaşma öncesinde Fenerbahçeli taraftarlar da takımlarına destek olmaya hazırlanıyor. Trabzonspor maçının ardından takımı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda karşılamış ve büyük destek olmuştu. Antwerp maçında yaşanan puan kaybının ardından futbolculara ıslıklı protesto da bulunan Fenerbahçe taraftarları, Alanyaspor maçında takıma destek verecek.