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Fenerbahçe Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti

AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Fenerbahçe Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında 17 Ekim Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında 17 Ekim Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından çabukluk ve hücum çalışmaları yaptığı bildirildi. Çift kale maçla devam eden antrenmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği aktarıldı.

İrfan Can Kahveci'nin kademeli olarak takımla çalışmalara devam ettiği duyuruldu.

Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri
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Süper Lig'in 9. haftasındaki maçların hakemleri açıklandı

 Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 17 Ekim Pazar günü oynanacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 17 Ekim Pazar günü oynanacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek.
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