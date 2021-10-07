Fenerbahçe'nin yıldızı Kim Min-Jae ülkesinde kahraman oldu! Harika performansıyla galibiyeti getirdi
2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde Güney Kore, sahasında Suriye'yi 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de harikalar yaratan "Canavar" lakaplı savunmacı Kim Min-Jae performansıyla maça damga vurdu. Takımına galibiyeti getiren golün asistini yapan Kim, savunmadaki performansıyla da göz kamaştırdı.
Fenerbahçe forması altında Süper Lig golcülerinin kabusu olan yıldız savunmacı Kim Min-Jae, Güney Kore'nin Suriye'yle oynadığı maçta adeta şov yaptı.
TOTTENHAM'IN YILDIZINA ASİST YAPTI
Güney Kore'nin ilk golü 48. dakikada Hwang In-beom'dan geldi. Suriye'nin beraberlik golünü ise, 2 yıl sonra milli takıma dönen Omar Khribin 84. dakikada kaydetti. 90. dakikada ise Tottenham'ın yıldızı Son sahneye çıktı ve takımına galibiyeti getiren golü attı. Bu golün asistini ise Fenerbahçe savunmasının vazgeçilmez ismi Kim Min-Jae yaptı.
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