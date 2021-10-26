Fenerbahçe, Göztepe ve Sivasspor PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor ve Göztepe, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Fenerbahçe ile Göztepe çirkin ve kötü tezahüratı ve saha olayları nedeniyle sevk edilirken, Demir Grup Sivasspor'un da çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ya sevkine karar verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce alınan kararlar şöyle:

5- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 24.10.2021 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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