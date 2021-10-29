Fenerbahçe eski yöneticisi Aram Markaroğlu: Bir daha asla Ali Koç için çalışmam

Fenerbahçe'deki görevlerinden Haziran ayında istifa eden eski yönetici Aram Markaroğlu, Ali Koç yönetimini topa tuttu. Radyo Gol'e konuşan Markaroğlu, Ali Koç'u hataları konusunda uyardıklarını ancak başarılı olamadıklarını belirtti.

"PADİŞAHIM ÇOK YAŞA"

Markaroğlu yaptığı açıklamada, "Görevdeyken Başkan Ali Koç'u bazı hatalarından dolayı uyardık ama başarılı olamadık. Başkanın iyi niyetli olduğunu biliyoruz ama çevresindeki insanlar 'Padişahım çok yaşa' diye bağırıyor" dedi. 2018 seçimlerine de değinen Markaroğlu, "Ben Ali Koç'un seçilmesi için 3.5 yıl önce çok çalıştım ama bir daha asla Ali Koç için çalışmam" ifadelerini kullandı.

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