Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bir kez daha PFDK'ye sevk edildi! Sarı-lacivertli taraftarlar öfkeden çılgına döndü

Trabzonspor'a 3-1 kaybedilen maçtan sonra Pfdk'ye sevk edilen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Başkan Vekili Erol Bilecik, kulüp resmi sitesinden yapılan açıklamalar nedeniyle bir kez daha PFDK'ye sevk edildi. Kararın Avrupa Ligi maçından sonra açıklanması sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti.

SPORTMENLİĞE AYKIRI HAREKETTEN SEVK EDİLDİLER

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 20.10.2021 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalar suretiyle "sportmenliğe aykırı hareketler" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ'un 20.10.2021 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklama suretiyle "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi EROL BİLECİK'in 20.10.2021 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklaması suretiyle "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

TARAFTARLAR SOSYAL MEDYADA TEPKİ GÖSTERDİ

Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini Antwerp karşısında almak isteyen Fenerbahçe'de taraftarlar, PFDK sevklerinin zorlu maç öncesinde açıklanmasına sosyal medyada tepki gösterdi.

Haberler.com - Spor Haberleri