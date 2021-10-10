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F1'de pilotlar kupalarını aldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
F1'de pilotlar kupalarını aldı

Formula 1'de sezonun 16. yarışı olan Türkiye Grand Prix'in ardından yarışı birinci bitiren Valtteri Bottas'a kupasını Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop takdim etti.

Formula 1'de sezonun 16. yarışı olan Türkiye Grand Prix'in ardından yarışı birinci bitiren Valtteri Bottas'a kupasını Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop takdim etti.

2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Intercity İstanbul Park'ta düzenlenen sezonun 16. yarışı olan Türkiye Grand Prix'ini Mercedes'in Finlandiyalı pilotu Valtteri Bottas kazandı. Yarışa pole pozisyonunda başlayan Bottas damalı bayrağı da ilk sırada gördü. Red Bull Racing pilotlarından Max Verstappen ikinci, Sergio Perez de yarışta üçüncü oldu.

58 turun tamamlanmasının ardından ödül törenine geçildi. Yarışı birinci sırada tamamlayan Bottas'a ödülünü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop takdim etti. Max Verstappen'e de kupasını Mustafa Şentop verirken, Perez ise ödülünü Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Eren Üçlertoprağı'nın elinden aldı.

Mercedes'in takım kupasını ise Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Ali Vural Ak takdim etti.

F1'de pilotlar kupalarını aldı

F1'de pilotlar kupalarını aldı

F1'de pilotlar kupalarını aldı

F1'de pilotlar kupalarını aldı

F1'de pilotlar kupalarını aldı

F1'de pilotlar kupalarını aldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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