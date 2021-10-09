Eyüp Gözgeç: '2022 Üst Minikler Avrupa Şampiyonası, gelecek yıl Erzurum'da yapılacak' - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eyüp Gözgeç: "2022 Üst Minikler Avrupa Şampiyonası, gelecek yıl Erzurum'da yapılacak"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Eyüp Gözgeç:

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, olimpiyat sonrası federasyonun faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

ERZURUM (İHA) - Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, olimpiyat sonrası federasyonun faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Gözgeç, aralık ayında İstanbul'da Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nı, 2022 yılında da Erzurum'da Üst Minikler Avrupa Şampiyonası'nı düzenleyeceklerini duyurdu.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Başkan Vekili Hasan Kartal, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu ve Türkiye Boks Federasyonu yetkilileri ile TSYD Ankara Şubesi'nde basın toplantısı gerçekleştirdi. Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası ve 2022 Üst Minikler Avrupa Şampiyonası'nın Türkiye'de gerçekleşeceğini aktaran Gözgeç, "İstanbul'da aralık ayında Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nı düzenleyeceğiz. Aynı zamanda AIBA'nın da kongresi şampiyonadan sonra İstanbul'da olacak. 2022 Üst Minikler Avrupa Şampiyonası, Erzurum'da gelecek yıl ağustos ayında yapılacak" ifadelerine yer verdi.

"Yeni binamızın altında mağazalar olacak ve buralardan da kira geliri elde edeceğiz"

Ankara Eryaman'da kamp merkezi ve federasyon binası inşa edileceğini belirten Eyüp Gözgeç, "Buraya da kamp merkezimizi ve federasyon binamızı yapacağız. Kastamonu Kadı Dağ'ında bir kamp merkezimiz var. Çok iyi bir merkez ama daha iyilerini de hak ediyoruz. Bakanımız bu projemizi destekliyor. Yeni binamızın altında mağazalar olacak ve buralardan da kira geliri elde edeceğiz. Spor salonumuz, fitness, sauna ve yüzme havuzumuz olacak. Konferans salonumuz da mevcut olacak. Federasyonumuzun binasını da oraya taşıyacağız. Uygulama projesinin ihalesi bitti. Zemin etütlerine başlandı" değerlendirmesinde bulundu.

Buse Naz Çakıroğlu: "2016 Rio'dan sonra bu algıyı kırmaya başladık"

Boks branşında önceleri kadın sporcuların zorluklar yaşadığını dile getiren olimpiyat ikincisi Buse Naz Çakıroğlu, "Önceleri daha fazla eşitsizlik yaşıyorduk. Boks, Türkiye'de erkek branşı olarak gözüktüğü için daha fazla zorluk yaşadık. Genç bir takımız. Büyüklerde müsabakaya başladığımızda fazla başarı elde edemedik. Az da olsa bu durum bir kesimi mutlu etti. Bize karşıt bir düşüncedeydiler. 2016 Rio'dan sonra bu algıyı kırmaya başladık, Tokyo'da da zirvesi oldu. Karşıt olanlardan 'Siz bu sporu daha iyi yapıyorsunuz' cümlelerini duymaya başladık" diye konuştu. - ANKARA

Eyüp Gözgeç: 2022 Üst Minikler Avrupa Şampiyonası, gelecek yıl Erzurum'da yapılacak

Eyüp Gözgeç: 2022 Üst Minikler Avrupa Şampiyonası, gelecek yıl Erzurum'da yapılacak

Eyüp Gözgeç: 2022 Üst Minikler Avrupa Şampiyonası, gelecek yıl Erzurum'da yapılacak

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Oğuzhan Asiltürk Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu İbrahim Aydemir Temel Karamollaoğlu
Magazin Pınar Deniz Bülent Ersoy Mustafa Keser
Spor Fatih Terim Marcao Kim Min-jae Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Bekir Pakdemirli Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Eyüp Gözgeç: '2022 Üst Minikler Avrupa Şampiyonası, gelecek yıl Erzurum'da yapılacak' - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 16:06:15. #1.11#