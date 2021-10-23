Eskrimde Murat Atalı yeniden başkan seçildi Açıklaması

Türkiye Eskrim Federasyonunun genel kurulunda yapılan seçimde mevcut başkan Murat Atalı, yeniden başkanlığa seçildi.

Türkiye Eskrim Federasyonu'nun Başkent Öğretmen Evi'nde yapılan 5. Olağan ve 8. Mali Genel Kurulunda federasyonun bütçe ve denetim raporu ibra edilmesinin ardından geçilen seçimde başkanlık için Murat Atalı, Can Aydın ve Erdal Yılmaz yarıştı.

Genel Kurula federasyonun 176 delegesinden 166'sının oy kullandığı seçimde, mevcut başkan Murat Atalı 92 oyla yeniden seçilirken Erdal Yılmaz 45 oy, Can Aydın ise 29 oyda kaldı.

Murat Atalı, seçimin ardından yaptığı teşekkür konuşmasında "Sadece vaatlerimizle değil icraatlarımızla oylandık." dedi.

Kendisine oy vermeyen delegelerin neden vermediğini özellikle dikkate alarak inceleyeceklerini vurgulayan Atalı, "Bu görevi devletimizin, milletimizin emaneti olarak görüyoruz. Hedef elbet başarıdır ama bir çocuğun eskrimle tanışması, spor yapması için ben buradayım." diye konuştu.

Kendisinin de ekibinin de hizmet dışında bir beklentisinin olmadığını vurgulayan Atalı, "Ben bir hizmet eri olarak buradayım. Kör kuruşun peşinde olduk eskrim dışında kullanılmasın diye çalıştık. Rabbim utandırmasın." diyerek sözlerini tamamladı.

Başkan Murat Atalı'nın yönetim kurulu listesinde şu isimler yer aldı:

Nihat Gültekin, Ahmet Hakan Haydar, Abdurrahman Karataş, İlker Ilgın, Murat Pehlivan, Bilgehan Baydil, Hasan Çavuşoğlu, Mustafa Gürpınar, Ersin Şiyhan, Mümünhan Bilgin, Yücel Kazancıoğlu, Tümay Ünal, Ömer Eyüpoğlu, Şevki Yılmaz.