Eski G.Saraylı Lemina'nın evine silahlı soyguncular girdi! Eşini iple bağladılar - Haberler Spor
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Eski G.Saraylı Lemina'nın evine silahlı soyguncular girdi! Eşini iple bağladılar

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2020-21 sezonunda Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Gabonlu orta saha Mario Lemina'nın Milli Takım'da bulunduğu sırada Fransa'daki evine silahlı 3 hırsız girdi. Lemina'nın eşini bağlayan soyguncular, evden 300 bin euro para çaldı. Lemina, can kaybı yaşanmadığın dolayı derin bir nefes aldı. Lemina'nın eşi Neguesha, "Her şeyi çalıp ailemi bana bıraktığınız için teşekkürler. Haksız kazanç kimse fayda sağlamayacaktır. Tanrı en büyük yargıçtır" açıklaması yaptı.

Bu sezon 5.5 milyon euro bonservis bedeliyle Fransız ekibi Nice'e geçen Lemina, ilk senesine kabus gibi başladı. Milli Takım kampında olan futbolcunun evine 3 silahlı soyguncu girdi. Eve giren hırsızlar, Lemina'nın eşi Negusha ve ailesini bağlayarak rehin aldı.

Eski G.Saraylı Lemina'nın evine silahlı soyguncular girdi! Kız arkadaşını bağladılar

300 BİN EURO

Neguesha yaptığı paylaşımda, "Her şeyi çalıp ailemi bana bıraktığın için teşekkürler. Haksız kazanç kimseye fayda sağlamaz, Tanrı en büyük yargıçtır" ifadelerini kullandı.

Eski G.Saraylı Lemina'nın evine silahlı soyguncular girdi! Kız arkadaşını bağladılar

ERKEK EVLAT

Lemina çiftinin 3 yaşında Isaiah-King isimli bir çocukları var. Yıldız futbolcu ailesine zarar gelmediği için derin bir nefes aldı.

Eski G.Saraylı Lemina'nın evine silahlı soyguncular girdi! Eşini iple bağladılar
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Haber: Eski G.Saraylı Lemina'nın evine silahlı soyguncular girdi! Eşini iple bağladılar - Haberler Spor
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