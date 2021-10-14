Eski G.Saraylı Lemina'nın evine silahlı soyguncular girdi! Eşini iple bağladılar

Bu sezon 5.5 milyon euro bonservis bedeliyle Fransız ekibi Nice'e geçen Lemina, ilk senesine kabus gibi başladı. Milli Takım kampında olan futbolcunun evine 3 silahlı soyguncu girdi. Eve giren hırsızlar, Lemina'nın eşi Negusha ve ailesini bağlayarak rehin aldı.

300 BİN EURO

Neguesha yaptığı paylaşımda, "Her şeyi çalıp ailemi bana bıraktığın için teşekkürler. Haksız kazanç kimseye fayda sağlamaz, Tanrı en büyük yargıçtır" ifadelerini kullandı.

ERKEK EVLAT

Lemina çiftinin 3 yaşında Isaiah-King isimli bir çocukları var. Yıldız futbolcu ailesine zarar gelmediği için derin bir nefes aldı.

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