SPOR Emre Belözoğlu, Başakşehir'in başında ilk antrenmanına çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

SPOR Emre Belözoğlu, Başakşehir'in başında ilk antrenmanına çıktı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SPOR Emre Belözoğlu, Başakşehir'in başında ilk antrenmanına çıktıİlk maçı Beşiktaş'a karşıİbrahim ALİOĞLU - Ali DANAŞ / İSTANBUL,(DHA) - Medipol Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman'ın yerine takımın başına getirilen Emre Belözoğlu turuncu lacivertli takımın başında ilk antrenmanına çıktı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - SPOR Emre Belözoğlu, Başakşehir'in başında ilk antrenmanına çıktı

İlk maçı Beşiktaş'a karşı

İbrahim ALİOĞLU - Ali DANAŞ/ İSTANBUL,(DHA) - Medipol Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman'ın yerine takımın başına getirilen Emre Belözoğlu turuncu lacivertli takımın başında ilk antrenmanına çıktı. Ligin 9'uncu haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu da ilk resmi maçına çıkacak.

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde ilk yarım saati basına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas oyunuyla devam eden çalışmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışması yapıldığı öğrenildi. Antrenmana milli takımda bulunan Emre Kaplan, Ravil Tagir ve Carlos Ponck ile sakatlıkları bulunan Tolga Ciğerci ve Ömer Ali Şahiner katılmadı.

BELÖZOĞLU EKİBİNİ KURUYOR

Belözoğlu'nn ekibinde Selçuk Şahin, Behram Zülaloğlu, Dolu Arslan ve Beri Pardo yer alırken ekibe yeni isimlerin de katılacağı öğrenildi.

Turuncu lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.

SPOR Emre Belözoğlu, Başakşehir'in başında ilk antrenmanına çıktı

SPOR Emre Belözoğlu, Başakşehir'in başında ilk antrenmanına çıktı

SPOR Emre Belözoğlu, Başakşehir'in başında ilk antrenmanına çıktı

SPOR Emre Belözoğlu, Başakşehir'in başında ilk antrenmanına çıktı

SPOR Emre Belözoğlu, Başakşehir'in başında ilk antrenmanına çıktı
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Kaymakam'dan alkışlanan hareket! Hiç tereddüt etmeden öğrenciyi kucağına alıp içeri taşıdı

Kaymakam'dan alkışlanan hareket! Hiç tereddüt etmeden öğrenciyi kucağına alıp içeri taşıdı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump Meral Akşener Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu
Magazin Pınar Deniz Meghan Markle İbrahim Tatlıses
Spor Güven Yalçın Aykut Kocaman Marcao Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Hakan Binbaşgil Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mehmet Fatih Ekrem İmamoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: SPOR Emre Belözoğlu, Başakşehir'in başında ilk antrenmanına çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 18:26:17. #1.11#