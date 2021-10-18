Eski Milli futbolcu Emre Aşık kaza yaptı! Yola savruldu - Haberler Spor
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Eski Milli futbolcu Emre Aşık kaza yaptı! Yola savruldu

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Üç büyükler ve A Milli Takım formasını giymiş eski futbolcu Emre Aşık, İstinye Park yakınlarında motosikletiyle otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Aşık, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazazedeler birbirinden şikayetçi olmadı.

Ünlü futbolcu Emre Aşık, geçtiğimiz günlerde Sarıyer'de motosikletiyle kaza yaptı. Sabah'ta aktarılan habere göre; İstinye Park AVM yakınlarındaki trafik ışıklarında beklemeye başlayan Aşık, yeşil ışık yandığında hareket etmek istedi. İddiaya göre, bu sırada yan yönden gelen bir araçla çarpışan Aşık, çarpmanın etkisi ile motosikletinden savruldu ve ayağından yaralandı. Diğer aracın sürücüsünün de özel bir televizyon kanalında şoför olduğu belirtildi.

Eski Milli futbolcu Emre Aşık kaza yaptı! Tedaviye alındı

TEDAVİYE ALINDI

Şoför, 112 acil yardım hattını arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ünlü futbolcuyu Baltalimanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Emre Aşık tedavi altına alındı. İki kazazede, birbirlerinden şikayetçi olmadı.

Eski Milli futbolcu Emre Aşık kaza yaptı! Yola savruldu
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Yorumlar (1)
Fakır:adam eski karısından sonra bir türlü toparlayamadı
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Haber: Eski Milli futbolcu Emre Aşık kaza yaptı! Yola savruldu - Haberler Spor
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