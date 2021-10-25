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Elazığspor'un yükselişi sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Elazığspor'un yükselişi sürüyor

Sezona transfer yasağını kaldıramadığı için kötü bir başlangıç yapan Elazığspor, son haftalarda aldığı kritik puanlarla yükselişe geçti.

Sezona transfer yasağını kaldıramadığı için kötü bir başlangıç yapan Elazığspor, son haftalarda aldığı kritik puanlarla yükselişe geçti.

Transfer yasağını yıllardır kaldıramayan ve TFF 3. Lige kadar düşen Elazığspor, 1. Grupta mücadelesini sürdürüyor. Sezona takviye yapamadığı için alt yapıdan alınan futbolcularla giriş yapan ve sadece 37 yaşındaki takım kaptanı Yiğitcan Erdoğan'ın önderliğinde genç bir futbolcu grubuyla mücadelesini sürdüren 54 yıllık çınar, son haftalarda yakaladığı başarılı ivme ile ateş hattından uzaklaşmasını bildi. Son 5 maçında Karaman Belediyespor, Çatalcaspor ve Kahta 02 Spor'u yenen Gakgoşlar, Sancaktepe FK ile deplasmanda berabere kalarak 10 puanı hanesine yazdırdı ve TFF 3. Lig 1. Grupta 10. sıraya kadar yükseldi.

Taraftarlarının yüzünü güldüren Elazığspor, 10. hafta maçında deplasmanda Nevşehir Belediyespor'la sezonun ilk dış saha galibiyetini almak için karşılaşacak. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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