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Elazığ Üzüm Festivali Koşusunu Dothraki kazandı

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Elazığ Üzüm Festivali Koşusunu Dothraki kazandı

Elazığ Üzüm Festivali adına Elazığ Hipodromunda düzenlenen koşuyu Dothraki isimli safkan kazandı.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ Üzüm Festivali adına Elazığ Hipodromunda düzenlenen koşuyu Dothraki isimli safkan kazandı.

Elazığ Üzüm Festivali adına düzenlenen kupalı mücadele, 6 koşulu Elazığ yarış programının 3. randevusu olarak gerçekleşti. Elazığ Hipodromunda gerçekleşen koşuyu Dothraki isimli safkan kazandı. Sezonun 38. yarış gününde düzenlenen ve 10 safkanın birincilik mücadelesi verdiği programın en önemli koşusu, kum pistte bin 200 metre mesafede gerçekleşti. 2021 yılı Elazığ Üzüm Festivali Koşusunu, Fedai Kahraman'ın sahibi ve yetiştiricisi olduğu, Hüseyin Yıldırım tarafından antrene edilen 4 yaşındaki doru erkek safkan Dothraki jokeyi Mehmet Doğan idaresinde kazandı.

3+ yaşlı safkan İngiliz atlarının birincilik mücadelesi verdiği koşuda ikinciliği, Gold Fist elde ederken, King Baran üçüncü, Bay Rossi dördüncü ve son olarak West Grove isimli safkan da beşinci olarak mücadeleyi tamamladı.

Dothraki için bitiriş derecesi 1.14.01 olarak sonuçlanırken, koşudaki farklar da boyun - 4 boy - 1,5 boy - 1,5 boy şeklinde kayıtlara geçti.

Yarış sonrası şeref tribününde gerçekleştirilen törende, koşuyu kazanan atın sahibi adına Elazığ Hipodrom Müdürü Muhammet Demirçelik'e şiltini, Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürü Turhan Karahan verdi. Üzüm Üreticileri Birliği adına Yılmaz Ataş ise Muhammet Demirçelik'e bir sepet üzüm takdim etti. - ELAZIĞ

Elazığ Üzüm Festivali Koşusunu Dothraki kazandı

Elazığ Üzüm Festivali Koşusunu Dothraki kazandı

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