Ege Rallisi'nde zafer Çukurova-Bostancı ikilisinin - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ege Rallisi'nde zafer Çukurova-Bostancı ikilisinin

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Ege Rallisi'nde zafer Çukurova-Bostancı ikilisinin

EGE Otomobil Sporları Kulübü tarafından geleneksel olarak düzenlenip bu sezon Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası 4'üncü yarışı olan 30'uncu Ege Rallisi, İzmir Seferihisar'da gerçekleştirildi.

EGE Otomobil Sporları Kulübü tarafından geleneksel olarak düzenlenip bu sezon Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası 4'üncü yarışı olan 30'uncu Ege Rallisi, İzmir Seferihisar'da gerçekleştirildi. 16 Ekim Cumartesi günü Seferihisar Kaymakamı Naci Aktaş, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı ve TOSFED Başkan Yardımcısı Orhan Birdal'ın katıldıkları start seremonisi ile başlayan 2 günlük zorlu rallinin ilk günü Castrol Ford Team Türkiye takımından Ümit Can Özdemir-Batuhan Memişyazıcı liderliğiyle tamamladı.

İkinci günü büyük çekişmeye sahne olan yarışın sonunda BC Vision Motorsport takımından Burak Çukurova-Vedat Bostancı ekibi Ege Rallisi'ni 10.1 saniye farkla ilk sırada tamamlayarak bu sezon ikinci zaferlerini İzmir'de kazanmış oldu. Yarışın başında liderliği ele geçiren ancak servis çıkışında aldığı zaman cezası ile pozisyonunu kaybeden BC Vision Motorsport takımından Buğra Banaz-Gürkal Menderes ekibi de Skoda Fabia R5 ile yarışı genel klasman üçüncüsü olarak tamamladı.

Sınıf N'de GP Garage'dan Efe Albağlar-Ersin Ören, İki çeker ve Sınıf 4'te Castrol Ford Team Türkiye takımından Emre Hasbay-Burak Erdener, Sınıf 3'te aynı takımından Erol Akbaş-Egemen Dural, Sınıf 5'te Clio Rally Trophy Turkey'den Mehmet Besler-Egemen Ertük, Historic Ralli klasmanında Parkur Racing takımından Üstün Üstünkaya-Kerim Tar ve Şevki Gökerman Ralli Kupası klasmanında da Ayhan Germirli-Mustafa Nazik birincilikleri paylaşan ekipler oldular. Ralli Sığacık Teos Marina'daki finiş podyumunda son buldu. 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası 13-14 Kasım tarihlerinde Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü (KOSDER) tarafından düzenlenecek olan Kocaeli Rallisi ile devam edecek.


Ege Rallisi'nde zafer Çukurova-Bostancı ikilisinin

Ege Rallisi'nde zafer Çukurova-Bostancı ikilisinin

Ege Rallisi'nde zafer Çukurova-Bostancı ikilisinin

Ege Rallisi'nde zafer Çukurova-Bostancı ikilisinin

Ege Rallisi'nde zafer Çukurova-Bostancı ikilisinin

Ege Rallisi'nde zafer Çukurova-Bostancı ikilisinin

Ege Rallisi'nde zafer Çukurova-Bostancı ikilisinin

Ege Rallisi'nde zafer Çukurova-Bostancı ikilisinin

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Koray Aydın
Magazin Vladimir Putin İdo Tatlıses Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Sergen Yalçın Cristiano
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Emine Erdoğan Muslera Fatih Terim Necip Fazıl Kısakürek
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ege Rallisi'nde zafer Çukurova-Bostancı ikilisinin - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.10.2021 15:37:19. #1.12#