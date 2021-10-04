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Edremitspor yeni sezonu açtı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Edremitspor yeni sezonu açtı

Balıkesir Süper Amatör Lig'de mücadele eden 1966 Edremitspor, açılış töreni ile yeni sezona merhaba dedi.

Balıkesir Süper Amatör Lig'de mücadele eden 1966 Edremitspor, açılış töreni ile yeni sezona merhaba dedi. Açılış töreninde Çanakkale Süper Amatör Lig ekiplerinden Ezinespor ile oynan hazırlık maçı 2-2 berabere kaldı.

1966 Edremitspor pandemi nedeniyle 1,5 yıllık aranın ardından yeniden sahalara geri döndü. Balıkesir Süper Amatör Lig'de mücadele eden yeşil sarılı ekip Şehit Hamdibey Stadyumu'nda açılış töreni düzenledi.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, CHP Edremit İlçe Başkanı Deniz Onur Özcan, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, MHP Edremit İlçe Başkanı Halil Görmen, Genç Edrolular Taraftar Derneği üyeleri ve çok sayıda sporsever katıldı. 1966 Edremitspor Kulübü Başkanı Ali Çelik, yeni sezonun hayırlı olmasını dileyerek "Hep birlikte el ele vererek başarılı olacağız. Yönetim, sporcular ve taraftarlarımızla birlikte olarak şampiyon olarak şanlı Edro'yu layık olduğu yere taşıyacağız" dedi.

Kurban kesilmesi ve duaların okunmasının ardından altyapı takımlarının da tanıtıldığı açılış töreninin ardından Çanakkale Süper Amatör Lig ekiplerinden Ezinespor ile hazırlık maçı oynandı. Maç karşılıklı atılan gollerle 2-2 berabere sonuçlandı. - BALIKESİR

Edremitspor yeni sezonu açtı

Edremitspor yeni sezonu açtı

Edremitspor yeni sezonu açtı

Edremitspor yeni sezonu açtı

Edremitspor yeni sezonu açtı

Edremitspor yeni sezonu açtı

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